Ruanda: imprese italiane pronte a collaborare con Kigali, sempre più “hub regionale” degli investimenti

- Il Ruanda come opportunità di investimento per le aziende italiane, in un periodo di ripresa post-pandemia che vede il Paese africano concentrare stimoli interessanti per l’imprenditoria internazionale in diversi settori. Si è parlato di questo alla “Virtual Country Presentation del Ruanda”, appuntamento organizzato da Assolombarda, Confindustria Assafrica e Mediterraneo e dal Rwanda Development Board (Rdb) con l’obiettivo di illustrare le opportunità di investimento nel Paese africano. Per Assolombarda, Alessandro Enginoli si è detto “felice” dell’iniziativa, possibilità per confermare come dopo la crescita negativa registrata nel 2020 (-3,4 per cento) - la prima dal genocidio del 1994 - Kigali sia “tornata nel 2021 ai livelli di crescita pre-pandemici”. Merito, osserva Enginoli, anche delle riforme portate avanti dal governo per consolidare dal punto di vista fiscale il profilo business ruandese, che si presta a tutti gli effetti per essere un “hub regionale”. “L’Italia è pronta a lavorare con il Ruanda e le sue aziende”, ha detto l’imprenditore, ricordando che Assolombarda e Confindustria Assafrica e Mediterraneo hanno al loro interno una vasta gamma di aziende che potrebbero sviluppare affari in Ruanda. (segue) (Res)