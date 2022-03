Ruanda: imprese italiane pronte a collaborare con Kigali, sempre più “hub regionale” degli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vice amministratore delegato del Rwanda Development Board (Rdb), Zephanie Niyonkuru, il numero di investimenti italiani nel Paese potrebbe tranquillamente “crescere o raddoppiare”, dal momento che Italia e Ruanda “possano dare lavoro a persone di entrambi i Paesi” in diversi settori, dai trasporti alla salute, alle tecnologie. Parere condiviso anche da Raffaello Matarazzo, analista di politica internazionale presso Eni per l’Africa sub-sahariana e le Americhe, che ha definito il Ruanda “un ottimo partner”. Matarazzo ha focalizzato la sua attenzione sulle opportunità offerte da Kigali in accordo con la transizione energetica - dagli investimenti nell’agrifuel ad altri progetti carbon free -, definendo il suo ambiente “sicuro” e garantito da una legislazione attenta. Il Ruanda “è un eccellente candidato ad essere un hub regionale”, ha affermato Matarazzo, annunciando per la prossima settimana una missione tecnica nel Paese per valutare l’eventuale sviluppo di progetti. L’analista vede inoltre “un interesse molto motivato” per il Paese africano anche da parte di altri attori internazionali, e auspica che questo “possa dare modo anche all’Italia di cogliere l’occasione di intercettare possibilità di sviluppo” nel Paese africano. (segue) (Res)