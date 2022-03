Ruanda: imprese italiane pronte a collaborare con Kigali, sempre più “hub regionale” degli investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono buone prospettive di cooperazione tra Ruanda e Italia anche per l’ambasciatore di Kigali a Roma, Francois Xavier Ngarambe, per il quale le “eccellenti relazioni’ strette dai due Paesi possono solo essere ulteriormente consolidate. L’ambasciatore ha ricordato in tal senso la visita effettuata nel novembre del 2021 dal presidente ruandese Paul Kagame a Roma, dove ha partecipato al Summit G20 e ha incontrato il primo ministro Mario Draghi. In Ruanda ci sono “ottime” possibilità di investimento nel settore privato e in ambito green, ha detto Ngarambe, sottolineando che agli italiani sarà riservato “identico trattamento” rispetto agli imprenditori locali ed elogia la “flessibilità” del sistema imprenditoriale ruandese. Fra i settori che possono suscitare l’interesse italiano, gli organizzatori del webinar hanno evidenziato quello manifatturiero (per le sue importazioni), del cemento e dei materiali plastici, ma anche l’ambito sanitario, nel quale il Ruanda ha sviluppato una rete di 12 ospedali nazionali e 149 cliniche private, strutture nelle quali lavorano circa 52mila operatori. Il Paese è inoltre salito dal 2013 al 2018 in seconda posizione in Africa come destinazione Mice (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions). (Res)