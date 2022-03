Caso Camici: difesa Fontana, semplicemente una donazione, non c'è frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la difesa di Attilio Fontana, la procura avrebbe individuato nella vicenda "un elemento fraudolento, ingannatorio, malizioso. E per cui secondo loro si deve andare al dibattimento". Lo ha detto l'avvocato di Attilio Fontana, Jacopo Pensa, al termine dell'udienza preliminare di oggi davanti al gup Chiara Valori. "Naturalmente noi siamo di avviso contrario. Questa è una vicenda in cui il fatto è pacifico, è la lettura del fatto che cambia: chi lo legge male e chi lo legge bene" ha aggiunto. I legali Pensa e Federico Papa, poi, hanno spiegato che "Attilio Fontana aspetta serenamente" e che la loro difesa "sarà molto più semplice, perché il fatto in sé è semplicissimo. Non c'è stata nessuna tipologia di danno per la pubblica amministrazione, non c'è una frode, non c'è nulla. C'è semplicemente una donazione invece che un pagamento". "Non c'è parte civile perché non ci sono persone offese" hanno ribadito gli avvocati. La prossima udienza è stata fissata per il 29 aprile, quando parleranno le difese, mentre una decisione da parte del giudice dovrebbe essere presa il 13 maggio. (Rem)