Ucraina: Toti (Liguria), sensibilizzare profughi su vaccini

- Dei 2.300 profughi ucraini al momento registrati in Liguria solo 200 hanno acconsentito a ricevere il vaccino anti Covid, meno del 10 per cento del totale. Sono i dati illustrati dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti a "24 Mattino" su Radio 24. "C'è un problema a fare vaccinare i profughi, l'Ucraina è un Paese dove si è vaccinato poco - ha commentato Toti -. E' una popolazione che non supera il 40 per cento di tasso di vaccinazione, siamo molto al di sotto della media italiana ormai arrivata al 90 per cento. Occorre una sensibilizzazione per la loro sicurezza e per quella generale della salute pubblica". I 2.300 arrivi sono conteggiati attraverso i nuovi codici Stp (Straniero temporaneamente presente) registrati dalle Asl liguri, il codice dà l'accesso ai servizi sanitari pubblici. "Occorre dire che la maggior parte dei profughi non ha bisogno di una residenza temporanea - ha concluso Toti -: sia i servizi di immediata accoglienza messi in campo dal commissario regionale, sia il sistema 'Cas' delle prefetture al momento non sono sotto stress, la maggior parte dei profughi si ricongiunge a nuclei familiari, parenti o amici, che lavorano nel nostro Paese".(Rin)