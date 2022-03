Covid: Toti (Liguria), a Regioni mancano 600 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Regioni hanno speso 1 miliardo e 600 milioni di euro per contrastare il Covid, il governo ce ne ha ridati circa un miliardo, in Liguria oggi ci sono 600-700 lavoratori in più nella sanità assolutamente indispensabili, devono poter continuare a lavorare". Lo ha affermato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti a "24 Mattino" su Radio 24. "Hanno difeso il Paese dal Covid, smobilitarli sarebbe un'ingiustizia per loro ma anche per i cittadini, che si troverebbero meno servizi. - ha sostenuto -. Il sistema sanitario nazionale costerà di più in futuro con il Covid, se non vogliamo ridurre i servizi, bisogna investire". (Rin)