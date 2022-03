Ucraina: Di Maio, da Ucraina flussi di profughi che non si vedono da Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'invasione dell'Ucraina sono seguiti “flussi di rifugiati che non vedevamo dalla Seconda guerra mondiale” e uno “spirito di solidarietà da parte dei cittadini europei” che si spera sia sempre più strutturato. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un punto stampa congiunto con l’omologo dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra, alla Farnesina. “Abbiamo parlato con il ministro di più livelli di intervento” ma un “punto fondamentale è la capacità di affrontare la crisi umanitaria” seguita all’invasione russa in Ucraina, ha detto. “Il secondo tema è stato quello dell’energia”, ha continuato Di Maio. “Repower Eu vuole ridurre la dipendenza dagli approvvigionamento di gas russo” ma è stato anche evocato “il programma Fit for 55” che deve avere al centro “investimenti nella transizione ecologica, nelle energie rinnovabili” ma senza dimenticare che il gas continuerà a giocare un ruolo. “Ultimo tema è la bussola strategica dell’Unione europea”, ha affermato il ministro Di Maio, definendolo “un tema accelerato dopo la crisi in Afghanistan”. “E’ arrivato il momento di ragionare di una difesa comune europea”, ha proseguito. (Res)