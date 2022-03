Vaticano: Papa riceve nuova ambasciatrice di Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza Maria Isabel Celaa Dieguez, ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Maria Isabel Celaà Dieguez è nata a Bilbao il 23 maggio 1949. È sposata ed ha due figlie. È laureata in filosofia e lettere, nonché in diritto. Ha ricoperto i seguenti incarichi: dirigente del gabinetto del consigliere dell'Educazione, Università e Ricerca dei Paesi Baschi; viceconsigliere dell'Educazione, ricoprendo anche le funzioni di vicepresidente del consiglio scolastico basco e presidente del consiglio basco di formazione professionale; dirigente del gabinetto del consigliere della Giustizia, Economia, Lavoro e Sicurezza sociale del governo basco; parlamentare del Psoe (Pse-Ee) per Bizkaia nel parlamento basco; vicepresidente del parlamento basco; consigliere dell'Educazione, università e ricerca dei Paesi Baschi; presidente della Comision de asuntos europeos y accion exterior del parlamento basco; portavoce del governo; membro del Congreso de los diputados per la circoscrizione di Araba/Alava; ministro dell'Educazione e della Formazione professionale del governo di Spagna. (Civ)