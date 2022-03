Vaticano: Papa, totalitarismo e secolarismo sono degenarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza i udienza i partecipanti al congresso internazionale "Educare alla democrazia in un mondo frammentato", promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, in corso presso l'università Lumsa di Roma dal 17 al 19 marzo 2022. "Quando l'uomo rinnega la propria vocazione di collaboratore dell'opera di Dio e presume di mettersi al suo posto - afferma Bergoglio durante l'incontro - perde la dignità di figlio e si trasforma in nemico dei suoi fratelli". I beni del creato, spiega ancora il Papa, "sono offerti a tutti e a ciascuno in proporzione dei bisogni, perché nessuno accumuli il superfluo né qualcun altro manchi del necessario. Al contrario, quando il possesso egoistico riempie i cuori, le relazioni e le strutture politiche e sociali, allora l'essenza della democrazia è avvelenata". A questo punto, Bergoglio si sofferma "su due degenerazioni: il totalitarismo e il secolarismo". "Esercitando una sopraffazione ideologica - ricorda il Papa - lo Stato totalitario svuota di valore i diritti fondamentali della persona e della società, fino a sopprimere la libertà. Il secolarismo radicale, a sua volta ideologico, deforma lo spirito democratico in maniera più sottile e subdola: eliminando la dimensione trascendente, esso indebolisce, e a poco a poco annulla, ogni apertura al dialogo. Se non esiste una verità ultima, le idee e le convinzioni umane possono essere facilmente sfruttate per scopi di potere", conclude il Pontefice. (Civ)