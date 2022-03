I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: sequestro beni per tre milioni a due persone legate a 'ndrangheta e banda della Magliana -È in corso a Roma il sequestro di beni per circa tre milioni di euro nei confronti di due persone appartenenti alla 'ndrangheta e facenti capo alla famiglia Piromalli di Gioia Tauro in Calabria. Si tratta di C.A., 61enne ed esponente della cosca calabrese Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina e del pregiudicato romano 80ebbe F.G.: quest'ultimo è noto nella Capitale per le attività di usura e riciclaggio e perché, fin dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso è stato accostato a personaggi legati alla banda della Magliana e alla camorra, quali Danilo Sbarra, Pippo Calò e Luciano Merluzzi, commercialista del cassiere di Cosa nostra. (segue) (segue) (Rer)