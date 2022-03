I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Policlinico Gemelli, le 1.263 vittime sono una ferita aperta, ma salvati 8mila pazienti -"Abbiamo una ferita aperta, quella legata al ricordo delle 1.263 persone decedute per Covid-19 presso il nostro Policlinico soprattutto nelle prime fasi della pandemia. Che non sono un numero, una notazione cruda da far confluire in una statistica, ma tante storie di vite spezzate, che hanno lasciato un segno profondo nell’anima di tutti i nostri medici, infermieri e tutto il personale sanitario (tecnici di radiologia, della riabilitazione, ecc.) coinvolto nell’assistenza, molti dei quali a loro volta colpiti dal Covid". Lo afferma in una nota Andrea Cambieri, direttore sanitario della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma nella giornata nazionale delle vittime del Covid. "Oggi dunque il pensiero di tutta la comunità del Gemelli -continua- va alle vittime di questo terribile virus e alle loro famiglie, anche con tutto il dolore di averli separati dai loro cari in quei momenti finali. Ma a darci forza e a spronarci ad andare avanti ci sono le storie di successo degli oltre 8 mila pazienti con Covid-19, ricoverati spesso in gravissime condizioni, che siamo riusciti a guarire e a restituire ai loro affetti più cari”. (segue) (segue) (Rer)