I fatti del giorno - Roma (5)

22 luglio 2021

- Calcio: domenica a Roma derby per l'Ucraina, "Insieme per la pace" - Un cuore con i colori della bandiera ucraina e la scritta "Together for peace", "Insieme per la pace". Durante l'atteso derby Roma-Lazio, previsto domenica prossima all'Ompidico di Roma, i giocatori indosseranno una maglia simbolo per la pace in Ucraina. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha accolto all'interno del Palazzo dei Conservatori, Sergio Oliveira, giocatore della As Roma e il capitano della Ss Lazio, Ciro Immobile. (Rer)