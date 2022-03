Imprese: Intesa Sanpaolo special partner del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, prima banca di riferimento per il cinema italiano, vettore di immagine e cultura italiana all’estero e del made in Italy, sostiene come special partner per il quinto anno consecutivo il Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest realizzato da Istituto Capri nel Mondo con ministero della Cultura e Ice in programma dal 20 al 26 marzo a Los Angeles nella prestigiosa location del Chinese Theatres. La manifestazione introduce la famosa notte degli Oscar e si articola in un fitto programma che includerà: la consegna del premio “L.A. Italia – Excellence Award by Intesa Sanpaolo”, in programma domenica pomeriggio, agli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, protagonisti del film “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni e ambasciatori del cinema italiano nel mondo; la sezione del “Master Project: Italian Cinema Today by Intesa Sanpaolo” che prevede nel corso della kermesse la proiezione dei principali film d’eccellenza del cinema contemporaneo tra cui: Comedians di Gabriele Salvatores, Notes From A Women Salesman di Fabio Resinaro, The De Filippos di Sergio Rubini, che hanno ricevuto il sostegno finanziario del Gruppo. Intesa Sanpaolo, attraverso il Desk specialistico Media & Cultura, è leader nel mercato nazionale dell’audiovisivo con circa 2 miliardi di euro erogati a favore del settore dal 2009, oltre 200 operatori della filiera nazionale sostenuti, oltre 500 opere sostenute nella produzione tra film e serie tv, oltre 120 tra spot pubblicitari, factual e format tv. (segue) (Com)