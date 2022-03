Imprese: Intesa Sanpaolo special partner del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gruppo bancario italiano rappresenta un interlocutore privilegiato per operatori nazionali e internazionali e il suo sostegno specialistico è importante sia in fase di strutturazione del progetto, con servizi di consulenza sui diversi aspetti finanziari, sia per il sostegno economico in fase realizzativa. A testimonianza della volontà di offrire sostegno concreto agli operatori del settore, la prima banca italiana rinnova il supporto alle imprese audiovisive per il loro rilancio attraverso progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pnrr. Nell’ambito del più ampio programma strategico di finanziamenti Motore Italia avviato nel 2021 per sostenere le Pmi con nuovo credito e liquidità per gli investimenti, Intesa Sanpaolo ha inoltre messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore audiovisivo, offrendo soluzioni per la transizione digitale e il recupero della competitività, la gestione delle produzioni e apertura al mercato internazionale, oltre all’anticipo del credito Iva e alla cessione del credito di imposta. Grazie alle consolidate relazioni con operatori italiani e internazionali quali Amazon, Disney, Mgm, Netflix, Sky Uk e Sony, Intesa Sanpaolo favorisce le produzioni esecutive estere in Italia, attività di incoming che genera una positiva ricaduta in termini occupazionali e alimenta la crescita professionale del settore. Tra queste, le più recenti sono: House of Gucci, Ripley, The Wheel of Time, La Sirenetta, Indiana Jones 5, Mission Impossible, 007 No time to die e altre di rilievo in fase di avvio. (Com)