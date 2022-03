Ucraina: Di Maio, il “whatever it takes” di Mario Draghi è ancora valido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La frase pronunciata da Mario Draghi anni fa, “whatever it takes”, è ancora molto attuale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un punto stampa congiunto con l’omologo dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra, alla Farnesina. “Siamo di fronte a una crisi senza precedenti”, con “una forza nucleare che attacca Ucraina”. Occorre “considerare la gravità della situazione e il suo impatto globale”, ha detto Di Maio. Se è vero che quella in Ucraina “non è una guerra mondiale” e “noi non siamo in guerra”, è però altrettanto vero che “sui mercati l’impatto è globale”. (Res)