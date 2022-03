Russia: ministero Finanze, adempiuto pienamente ad obblighi pagamento cedole Eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi di pagamento delle cedole sugli eurobond sovrani russi in dollari. Lo ha affermato il ministero delle Finanze russo in una nota. "I fondi per il pagamento di cedole su prestiti obbligazionari esterni della Russia con scadenza nel 2023 e nel 2043, per un importo totale di 117,2 milioni di dollari, sono stati ricevuti dalla filiale londinese di Citibank", si legge nel comunicato del dicastero. (Rum)