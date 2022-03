Ucraina: videoconferenza Orlando-Lazebna su accoglienza minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha incontrato in videoconferenza questa mattina la ministra delle Politiche sociali dell’Ucraina, Maryna Lazebna, per discutere del tema dell’accoglienza temporanea dei bambini ucraini, con particolare riguardo ai minori soli non accompagnati, e dell’assistenza umanitaria. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Com)