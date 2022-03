Ucraina: ministro Esteri olandese, l'Europa si trova in una tempesta geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’Europa si sta trovando nell’ambito di una “tempesta geopolitica” per via della guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, nella conferenza stampa congiunta oggi alla Farnesina con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. “La nostra storia comune europea si regge su valori comuni e su queste fondamenta dobbiamo costruire una Unione che sia ancora più forte”, ha aggiunto. “I padri fondatori oggi devono congliere questa opportunità per proseguire ed essere uniti e affrontare le sfide del nostro tempo”, ha concluso.(Res)