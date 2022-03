Energia: Snag, legittime proteste autotrasportatori per caro carburante ma inaccettabile bloccare consegna giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snag si unisce alla preoccupazione espressa dalla Fieg e all’appello alle Autorità competenti affinché episodi di mancata distribuzione della stampa non debbano più verificarsi. “Pur rispettando le legittime proteste degli autotrasportatori per il caro carburante, riteniamo inaccettabile bloccare la consegna dei giornali alle edicole e impedire a una parte di popolazione l’acquisto dei quotidiani, specie in un momento come quello attuale in cui si combatte una guerra nel cuore dell’Europa”, ha affermato il presidente di Snag, Andrea Innocenti. “Per questo motivo - ha proseguito Innocenti - riteniamo gravissimo quanto avvenuto nella zona di Olbia e nel Salernitano e ci auguriamo che nei prossimi giorni non avvengano altri episodi simili e altre violazioni del diritto della popolazione ad essere informati”. “Inoltre - ha aggiunto - ogni giornata di mancata consegna della merce rappresenta un ulteriore, gravissimo, danno economico per la rete di vendita delle edicole, un settore già duramente colpito per il costante calo di vendite della carta stampata”.(Com)