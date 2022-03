Covid: Modena (FI), grazie a Draghi per aver guidato Paese fuori da emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la giornata nazionale in ricordo delle vittime dei Covid. Ieri è stata definita la fine dello stato di emergenza. La stanchezza e il timore della guerra non devono farci però dimenticare il lungo percorso che ci ha portato a questo risultato. E' uno dei motivi per cui abbiamo dato fiducia al Governo Draghi, uno dei punti che il presidente del Consiglio ha affrontato nel suo discorso al Senato nel febbraio 2021: l’utilizzo dell’esercito e della protezione civile come 'logistica', la campagna di vaccinazione come strumento. Dopo un anno e un mese, Mario Draghi ha annunciato la fine dello stato di emergenza: fine della gestione commissariale, dei colori delle regioni, del Cts e organizzazione di una unità di missione. Ieri il presidente Draghi ha ringraziato tutti per il lavoro svolto, ma ritengo doveroso ringraziare lui per aver guidato il nostro Paese fuori da una crisi sanitaria senza precedenti". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena.(Rin)