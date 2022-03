Pakistan-Austria: incontro ministri Esteri, focus su rafforzamento rapporti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha incontrato ieri l’omologo dell’Austria, Alexander Schallenberg, in visita a Islamabad. I due ministri e le loro delegazioni hanno avuto colloqui ad ampio raggio sulla relazione bilaterale, esaminando lo stato della cooperazione in settori come il commercio e gli investimenti, l’istruzione superiore, le fonti energetiche rinnovabili, il turismo, la scienza e la tecnologia. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Qureshi, si legge nella nota, ha auspicato un aumento del livello degli scambi ed espresso apprezzamento per il sostegno del governo austriaco al Pakistan-Austria Institute of Applied Sciences and Technology di Haripur, sollecitando l’impegno in altri progetti di questo tipo. Le parti hanno anche scambiato opinioni sulla situazione regionale, in particolare sull’Afghanistan, e sull’Ucraina. (segue) (Inn)