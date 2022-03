Pakistan-Austria: incontro ministri Esteri, focus su rafforzamento rapporti economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla guerra in corso è stata ribadita la posizione di Islamabad a favore della cessazione delle ostilità, del dialogo per una soluzione diplomatica, del rispetto della Carta delle Nazioni Unite: “autodeterminazione dei popoli, non uso o minaccia dell’uso della forza, sovranità e integrità territoriale degli Stati e risoluzione pacifica delle controversie”. Il ministro degli Esteri del Pakistan ha anche sollevato la questione del Kashmir, denunciato violazioni dei diritti umani nel territorio kashmiro controllato dall’India. A proposito dei rapporti col Paese vicino, Qureshi ha anche informato il suo interlocutore del recente lancio di un missile indiano in territorio pachistano, aggiungendo che il Pakistan non ritiene convincente la spiegazione sulla sua accidentalità. Schallenberg ha riferito su Twitter che lo scambio con Qureshi è stato “approfondito” e che per le relazioni bilaterali c’è un “enorme potenziale economico” da sfruttare. Il ministro austriaco è stato ricevuto anche dal premier del Pakistan, Imran Khan, col quale ha discusso dei “modi per migliorare le relazioni bilaterali, soprattutto nella sfera economica ed educativa”. Schallenberg concluderà la sua visita, che comprende anche una tappa a Lohore, domani. (Inn)