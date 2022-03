Palermo: omicidio La Duca, indagati moglie e un amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio dell’agricoltore Carlo Domenico La Duca, indagati la moglie di 36 anni e un uomo di 57 anni, amico della vittima. I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese (Pa) hanno arrestato i due a cui hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a loro carico dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. Sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. La Duca era scomparso il 31 gennaio del 2019 e le indagini avrebbero messo in evidenza indizi ritenuti gravi dagli inquirenti a carico dei due indagati. (Ren)