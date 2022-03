Ucraina: dal Fvg partita colonna della Protezione civile per la Slovacchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione d'Italia a partire, in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il partner slovacco, attraverso la mediazione del Coordinamento europeo. Oltre alle attività di supporto sul territorio, la regione ha messo in campo anche gli hub di confine a Tarvisio e a Fernetti. “Il nostro è il confine più esposto per quello che riguarda chi scappa dal conflitto: siamo arrivati attorno alle 50 mila persone in Italia delle quali oltre la metà sono entrate dai nostri confini”, ha ricordato il vicepresidente. “I dati di ieri ci danno ferme in Friuli Venezia Giulia duemila persone scappate dalla guerra, alle quali i comuni, insieme alle prefetture, stanno cercando di dare la migliore e adeguata accoglienza”. Riccardi ha ricordato anche il completamento di altre due missioni, organizzate di concerto con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, per la consegna di farmaci e dispositivi medici, per un valore di 2 milioni di euro, portati ai confini con la Romania. “Questa missione è una ulteriore prova di generosità da parte dei volontari della Protezione civile e della Regione Friuli Venezia Giulia. È anche una prova di coraggio per chi è partito oggi: perché è vero che non andiamo in zona di guerra ma l'area del conflitto non è comunque lontana”, ha detto Riccardi, ringraziando i volontari. (Frt)