Ucraina: ambasciatrice Usa all'Onu, Paesi africani non possono rimanere neutrali

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha affermato che i Paesi africani non possono rimanere neutrali sulla guerra in Ucraina. Parlando alla "Bbc", la diplomatica ha ricordato che nel voto dell'Assemblea generale Onu di due settimane fa per condannare l'invasione russa dell'Ucraina, 17 Paesi africani - metà dei 35 totali - si sono astenuti e altri otto non hanno votato affatto, mentre uno (l'Eritrea) ha addirittura votato contro. Secondo Thomas-Greenfield "non può esserci un terreno neutrale", non trattandosi semplicemente di una competizione della Guerra fredda tra Occidente e Russia, e gli Stati Uniti si stanno impegnando ad aiutare i Paesi africani a trovare fonti alternative di merci che importano dalla Russia. L'ambasciatrice ha infine aggiunto che gli Usa sosterranno l'offerta del Sudafrica di mediare tra Russia e Ucraina. (Res)