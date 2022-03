Municipio Roma VIII: cancellato murale in stazione San Paolo, M5s presenta interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei lavori di riqualificazione del sottopassaggio della stazione San Paolo della linea B della metropolitana di Roma sono giunte al gruppo M5s del consiglio del Municipio Roma VIII numerore segnalazioni di cittadini che lamentano la cancellazione del murales che abbelliva l'area. Il consigliere del M5s, Matteo Bruno, pertanto ha presentato un'interrogazione all'assessore ai Lavori pubblici del Municipio Roma VIII per chiederne le motivazioni. In una nota Bruno spiega: "Nei primi giorni di febbraio sono iniziati alcuni lavori nella zona antistante la metro Basilica di San Paolo di cui ai consiglieri di opposizione non è stata data notizia. Sono venuto a conoscenza della situazione dai canali social della giunta e dalle numerosissime segnalazioni di cittadini molto arrabbiati per la cancellazione del murale che aveva dato vita e colore a un sottopassaggio storicamente cupo e sporco. L'opera di Street art era stata realizzata dall'associazione 'Street art for rights' in quanto vincitrice dell'avviso pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022. L'intero intervento di riqualificazione è stato un processo partecipato da tanti cittadini e associazioni: il sottopassaggio, infatti, è stato prima pitturato dai volontari di Retake Roma e, poi, dipinto dagli artisti dell'associazione. È inaccettabile vedere il murale coperto da una vernice bianca dopo meno di due mesi dall'opera di riqualificazione. Parliamo di un insensato spreco di denaro pubblico. L'obiettivo dell'interrogazione - conclude il consigliere del M5s - è, quindi, informare la cittadinanza che ha chiesto a gran voce che sia chiarito quanto accaduto a una giunta che, a oggi, non ha mai risposto". (Rer)