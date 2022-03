Sardegna: Coldiretti, solidarietà ad autotrasportatori ma sia consentito imbarco per prodotti deperibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicinanza e solidarietà alle proteste degli autotrasportatori. E' la posizione di Coldiretti Sardegna che sottolinea come quello degli autotrasportatori sia una settore “con il quale il mondo agricolo lavora quotidianamente a stretto contatto e che nei momenti di difficoltà si è sempre schierato ed ha sostenuto agricoltori e allevatori. Settore che oggi merita la solidarietà di tutti in quanto vittima principale di speculazioni che richiedono interventi immediati e straordinari”, ma allo stesso tempo agricoltori e allevatori chiedono di consentire l’imbarco almeno dei prodotti deperibili, perché è giusta e sacrosanta la protesta, ma allo stesso tempo non ci si deve contribuire ad affossare l’economia sarda come stanno facendo gli speculatori. (segue) (Rsc)