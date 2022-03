Sardegna: Coldiretti, solidarietà ad autotrasportatori ma sia consentito imbarco per prodotti deperibili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti sottolinea come “il carciofo in questo periodo è in piena produzione. È un prodotto fresco che va raccolto e consumato in tempi strettissimi, senza deroghe, pena la perdita come successo durante il lockdown del 2020, con danni economici importanti per gli agricoltori che stanno tra l’altro vendendo a prezzi fermi ormai da anni nonostante i costi di produzione siano cresciuti. Da non sottovalutare che si sprecherà e butterà cibo. Oltre alle perdite immediate, impensabili per imprese in pesante difficoltà economica, il non rispetto dei contratti con il mondo della distribuzione a causa delle mancate consegne, rischia di compromettere anche nel futuro gli accordi commerciali, perché in un mercato mobile, in cui è difficile firmare nuovi contratti di conferimento ma facile perderli: il carciofo sardo sarà facilmente sostituito dalla concorrenza che non manca, con perdite oltre che per i produttori anche per tutto l’indotto. Insomma un’enorme perdita collettiva che in momenti di crisi in cui le imprese stanno lottando per non soffocare, sarebbe imperdonabile per tutti”. (Rsc)