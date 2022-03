Ucraina: Papa, umanità minacciata da abuso perverso del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia della guerra che si sta consumando nel cuore dell'Europa ci lascia attoniti". Queste le parole rivolte da Papa Francesco in un messaggio a monsignor Gintaras Grusas, arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (Ccee). In occasione della Terza edizione delle Giornate Sociali Cattoliche Europee organizzate dal Ccee insieme alla Commissione delle conferenze episcopali della Comunità (Comece) e alla Conferenza Episcopale Slovacca a Bratislava dal 17 al 20 marzo. "Ancora una volta l'umanità è minacciata da un abuso perverso del potere e degli interessi di parte, che condanna la gente indifesa a subire ogni forma di brutale violenza", ha ricordato il Pontefice aggiungendo. "Mai avremmo pensato di rivedere simili scene che ricordano i grandi conflitti bellici del secolo scorso. Il grido straziante d'aiuto dei nostri fratelli ucraini ci spinge come Comunità di credenti non solo a una seria riflessione, ma a piangere con loro e a darci da fare per loro; a condividere l'angoscia di un popolo ferito nella sua identità, nella sua storia e tradizione. Il sangue e le lacrime dei bambini, le sofferenze di donne e uomini che stanno difendendo la propria terra o scappando dalle bombe scuotono la nostra coscienza", ha concluso il Papa. (Rin)