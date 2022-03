Ucraina: Lavrov, consegna S-300 a Kiev impossibile e illegale, la Russia non lo permetterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento dei sistemi missilistici di difesa aerea sovietici S-300 da altri Paesi all'Ucraina è impossibile ed illegale, la Russia non lo permetterà. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva "Rt". "Voglio ricordare che i sistemi sovietici e russi, in conformità con accordi intergovernativi, hanno anche un certificato di utenza. E questo certificato non consente loro di essere inviati a Paesi terzi", ha sottolineato Lavrov. Inoltre il diplomatico ha ribadito che qualsiasi carico che contenga armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. (Rum)