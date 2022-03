Istat: a gennaio crescono le esportazioni del 5,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A gennaio 2022 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni (+5,3 per cento) dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+5,1 per cento) ed extra Ue (+5,4 per cento). Anche nel trimestre novembre 2021-gennaio 2022, rispetto al precedente, l’export cresce (+4,7per cento) ". Lo ha riferito l'Istat nel consueto report sul commercio estero: "Le importazioni dall’area Ue diminuiscono del 4,3 per cento mentre nel trimestre novembre 2021-gennaio 2022, aumentano del 9,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. A gennaio 2022, l’export aumenta su base annua del 22,6 per cento; la crescita è più sostenuta verso l’area Ue (+25,5 per cento) rispetto ai mercati extra Ue (+19,2 per cento). L’import registra un incremento tendenziale più marcato (+44,5 per cento), che coinvolge sia l’area Ue (+29,0 per cento) sia, in misura molto più ampia, l’area extra Ue (+65,5 per cento)". (segue) (Ren)