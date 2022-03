Istat: a gennaio crescono le esportazioni del 5,3 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E infine: "La stima del saldo commerciale a gennaio 2022 è pari a -5.052 milioni di euro (era +1.584 milioni a gennaio 2021). Il deficit energetico (-6.439 milioni) si amplia notevolmente rispetto a gennaio dello scorso anno (-2.327 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici si riduce da 3.911 milioni per gennaio 2021 a 1.387 milioni per gennaio 2022. Nel mese di gennaio 2022 i prezzi all’import crescono del 3,0 per cento su base mensile e del 17,9 per cento su base annua. Dai dati di gennaio 2022, gli indici dei prezzi all’import sono calcolati con il metodo del concatenamento annuale, utilizzando il mese di dicembre 2021 come base di calcolo; l’anno 2015 resta la base di riferimento". (Ren)