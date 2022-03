Istat: beni strumentali e intermedi lanciano export a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la battuta d’arresto di dicembre, a gennaio l’export segna un nuovo aumento su base mensile trainato soprattutto dalle vendite di beni strumentali e beni intermedi. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è molto positiva". Così l'Istat ha commentato i dati relativi al commercio estero a gennaio scorso. "Su base annua, la crescita dell’export – diffusa a tutti i settori, a eccezione degli autoveicoli – torna ad accelerare (+22,6 per cento, da +16,2 per cento di dicembre), spinta in particolare dal commercio con i paesi Ue. Gli acquisti di gas naturale e petrolio greggio spiegano un quarto dell’aumento tendenziale dell’import. Si amplia notevolmente il deficit energetico ma il saldo nell’interscambio di prodotti non energetici è positivo, sebbene meno ampio rispetto a gennaio dello scorso anno". E ha concluso: "I prezzi all’import continuano ad aumentare su base mensile e ad accelerare su base annua (+17,9 per cento, da +15,6 per cento di dicembre 2021), spinti principalmente dai rialzi dei prezzi di energia e beni intermedi".(Ren)