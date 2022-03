Russia: Lavrov, vogliamo garanzie di sicurezza comuni anche per Ucraina e Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca vuole ricevere garanzie basate sul principio di una sicurezza comune indivisibile per Russia, Ucraina e tutta l'Europa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva "Rt". "Lo scopo dell'operazione è proteggere la popolazione civile" ucraina, ha detto Lavrov, che ha sottolineato che l'obiettivo di Mosca è "smilitarizzare l'Ucraina" in modo che da quel territorio non provengano più minacce alla sicurezza della Russia. (Rum)