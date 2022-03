Ucraina: Papa, non lasciare nulla di intentato per fermare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, in un messaggio indirizzato a monsignor Gintaras Grusas, arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (Ccee), ringrazia i "cari fratelli nell'episcopato, per la sollecita e corale risposta nel soccorrere quella popolazione, garantendole aiuti materiali, accoglienza e ospitalità". Il riferimento è alla guerra in Ucraina. "Non stanchiamoci in questo – ha ammonito Bergoglio – e non cessiamo di invocare da Dio e dagli uomini la pace. Vi esorto pertanto a continuare a pregare, affinché quanti detengono le sorti delle Nazioni non lascino nulla di intentato per fermare la guerra e aprire un dialogo costruttivo per porre fine all'immane tragedia umanitaria che sta provocando. Oggi più che mai urge rivedere lo stile e l'efficacia dell'ars politica". In risposta alla guerra il Papa chiede "una reazione di segno opposto, un impegno a rifondare un'architettura di pace a livello globale, dove la casa europea, nata per garantire la pace dopo le guerre mondiali, abbia un ruolo primario". L'appello del Pontefice è rivolto a tutti. "Non possiamo starcene con le mani in mano, come cristiani e come cittadini europei", dice il Papa che aggiunge "Sì, l'Europa e le Nazioni che la compongono non si oppongono tra loro e costruire il futuro non significa uniformarsi, ma unirsi ancora di più nel rispetto delle diversità". Per i cristiani, conclude Bergoglio, "occorre ripartire dal cuore stesso del Vangelo: Gesù Cristo e il suo amore che salva. Questo è l'annuncio sempre nuovo da portare al mondo, anzitutto attraverso la testimonianza di vite che mostrino la bellezza dell'incontro con Dio e dell'amore per il prossimo". (Civ)