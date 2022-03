Covid: Artusa (St), si riempiono gli stadi ma non le auto, Ncc pronti a trasgredire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati dai contenuti del Dl Covid illustrati ieri dal premier Draghi e dal ministro Speranza in conferenza stampa. Se venisse confermata la bozza ci troveremmo i soliti due mondi paralleli. In uno si riempiono gli stadi al 100 per cento, cade il Green pass nei luoghi al chiuso e si tolgono le mascherine. Nell'altro Ncc e Taxi sono ancora costretti a limitazioni della capienza a causa di un Decreto Ministeriale varato nel 2021 in epoca di variante Delta e di ospedali a rischio". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti. "L'ennesima conferma di mancanza di attenzione, ascolto e finanche professionalità che con la scienza non ha nulla a che vedere. Ci auguriamo che nel testo definitivo, troveremo l'abrogazione del Dm 12 novembre 2021 e di conseguenza la possibilità di trasportare persone al 100 per cento della capienza dei nostri veicoli come già accade sugli autobus e treni ad alta velocità - aggiunge -. Diversamente, dal primo aprile, ci vedremo costretti alla autodeterminazione garantendo ai nostri associati l'assistenza legale necessaria in caso di sanzioni a nostro avviso illegittime e ingiustificate". (Com)