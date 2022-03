Imprese: Grassi (univa), caro energia ci fa perdere terreno su mercati esteri, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia varesina ha fatto, lo scorso anno, un balzo in avanti, ma le tensioni geopolitiche e il prezzo del costo dell'energia rischiano di metterla in ginocchio, anche rispetto aicompetitor europei che possono contare su politiche energetiche nazionali più efficaci. È quanto afferma Roberto Grassi, Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese commentando i dati dellultima indagine del commercio estero pubblicata dal Centro studi UniVa e chiedendo al governo di non lasciare solo gli imprenditori. Secondo i dati diffusi dal centro studi, nel 2021 le esportazioni della provincia di Varese hanno raggiunto il valore di 10,8 miliardi di euro, in aumento del +18,5 per cento rispetto al 2020, sostanzialmente in linea col trend positivo nazionale, Allo stesso tempo, le importazioni sono ammontate a 8,1 miliardi, con un balzo in avanti del +30 per cento. Da qui il calo del saldo commerciale, che rimane positivo per 2,7 miliardi, in diminuzione del -6,4 per cento rispetto al dato del 2020, ma l'Ufficio Studi di Univa avverte che quello che emerge è "un quadro di recupero del nostro commercio estero, ma con incognite a causa del caro-prezzi e delle tensioni geopolitiche internazionali, i cui effetti si vedranno nei prossimi trimestri". “A mettere a dura prova il nostro sistema manifatturiero sono, infatti, le sempre più crescenti tensioni geopolitiche; la guerra in Ucraina causata dall’invasione russa;,le conseguenti fibrillazioni registrate sui mercati energetici, con prezzi mai visti prima d’ora; la mancanza di materie prime”, spiega Roberto Grassi. (segue) (Com)