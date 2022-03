Tunisia: ex ministro Zouari condannato a quattro anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento penale competente per indagare sui casi di corruzione finanziaria presso il Tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato a quattro anni di reclusione l'ex ministro Abdel Rahim Zouari, oltre a pagare multe di 256 mila dinari (78.713 euro), con l'accusa di aver utilizzato le auto blu per motivi personali. Lo riferiscono i media tunisini. Zouari - già ministro della Giustizia e degli Esteri, Gioventù, Sport, Turismo, Trasporti durante l'epoca del regime di Zine Abbedine Ben Ali - è stato accusato di sfruttamento da parte di un pubblico ufficiale della sua carica per ottenere benefici. Il punto di partenza del caso è stata una denuncia del Comitato nazionale d'inchiesta sulla corruzione secondo cui Zouari, quando era a capo del ministero dei Trasporti, avrebbe utilizzato un gran numero di auto del ministero in violazione della legge. (Tut)