Roma: Usb, grave bocciatura mozione per internalizzazione assistenti educativi comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura in Aula Giulio Cesare della mozione, a prima firma del consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis, che prevedeva l'internalizzazione degli assistenti educativi per i bambini disabili dimostra che "ancora una volta il Pd mette davanti alla dignità dei lavoratori lo sfruttamento e il salario povero del sistema delle cooperative". È quanto sostiene in una nota l'Unione sindacale di base (Usc). "In un contesto economico e sociale devastante il Comune di Roma poteva lanciare un segnale importante per i circa 3000 lavoratori dell'assistenza scolastica agli alunni disabili - prosegue la nota -. Una scelta coraggiosa, che avrebbe permesso a lavoratori e lavoratrici altamente professionali una stabilità lavorativa e economica meritata. Dando anche alle centinaia di studenti disabili più qualità e stabilità del servizio. L'ennesima ingiustizia a danno delle lavoratrici e lavoratori da parte di una politica assoggettata a un sistema di sfruttamento generalizzato e sistemico. Questa è una decisione irricevibile, non possiamo tollerare ancora il dispendio di soldi pubblici per avere condizioni lavorative di sfruttamento precarie a 7 euro l'ora".(Com)