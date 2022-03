Russia: Farnesina, mai chiesto a imprese di rimanere nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri non ha mai chiesto alle imprese di rimanere in Russia. Lo ha riferito una nota della Farnesina. "In relazione a quanto riportato oggi da 'The Post Internazionale', la Farnesina tiene a ribadire, come già fatto nei giorni scorsi in risposta ad articoli di tenore analogo, che l’ambasciatore d'Italia a Mosca Giorgio Starace non ha in alcun momento chiesto alle aziende italiane presenti nella Federazione Russa di restare nel Paese", afferma la nota. In occasione di una riunione con le aziende, l’ambasciatore Starace, "che proprio ieri, insieme all’ambasciatore a Leopoli Pier Francesco Zazo, si è riunito con il ministro Luigi Di Maio per discutere degli ultimi sviluppi attinenti alla crisi e di come poter evacuare gli italiani ancora in Ucraina, ha raccomandato ai presenti di lasciare il Paese, confermando che l’ambasciata avrebbe continuato ad assistere imprese e connazionali che non avessero voluto partire dalla Russia", si legge. (Res)