Germania-Russia: Scholz a Putin, cessare il fuoco in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha esortato il presidente russo, Vladimir Putin, ad attuare un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit. Nel corso di un colloquio telefonico di circa un'ora, Scholz e Putin hanno discusso della guerra in Ucraina e dell'impegno per porvi fine. Il cancelliere tedesco ha esortato il titolare del Cremlino alla cessazione delle ostilità, al miglioramento della situazione umanitaria e a progressi nella ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto il prima possibile. (Geb)