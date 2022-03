Moldova: presidente Sandu a colloquio telefonico con Guterres su profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha parlato al telefono con il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, delle sfide che la Moldova deve affrontare nel contesto degli sviluppi della sicurezza nella regione. Lo riferisce la presidenza di Chisinau in una nota. Guterres ha espresso la sua solidarietà e gratitudine per gli sforzi delle autorità moldave per gestire l'elevato afflusso di rifugiati dall'Ucraina. Il capo dello Stato ha ringraziato per gli aiuti umanitari forniti dall'Onu per i profughi ospitati dalla Moldova. Sandu ha inoltre ricordato la necessità di un ulteriore aiuto da parte della comunità internazionale per sostenere il sistema economico e sociale della Moldova nelle condizioni attuali. Il segretario generale ha assicurato che le Nazioni Unite forniranno ulteriore assistenza alla Moldova per allentare la pressione sotto la quale lo stato opera attualmente. (Rob)