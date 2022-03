AdR: Califano (Pd), bene accordo con Fs per rilancio aeroporto di Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo siglato ieri tra Ferrovie dello Stato Italiane e Aeroporti di Roma "è un passo importantissimo per fare sempre più dell'hub Leonardo Da Vinci un perno centrale del sistema di trasporto italiano, soprattutto in vista della fine delle restrizioni del Covid e il ritorno a una agognata normalità". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Connettere in maniera sempre più stringente treno e aereo va sicuramente in questa direzione", aggiunge.(Com)