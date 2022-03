© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma sud, della A1 Milano-Napoli, è stata annullata l'ultima chiusura in programma dello svincolo di Torrenova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 18, alle 5:00 di sabato 19 marzo. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)