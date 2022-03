Covid: Castellone (M5s), necessario coltivare ricordo in fase ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La giornata di oggi, dedicata alla memoria delle vittime del Covid, "è l'occasione per riflettere sul periodo difficilissimo che ci stiamo gradualmente lasciando alle spalle. In questi due anni la nostra quotidianità è stata stravolta, ed è importante ricordare i quasi 6 milioni di morti in tutto il mondo e gli oltre 150.000 solo in Italia". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone aprendo il convegno dal titolo "L'innovazione creativa al servizio della ripresa economica - Le produzioni musicali nell'era post-lockdown", in corso al Senato. "Siamo vicini ai loro cari. Coltivare il ricordo è ancora più necessario in una fase di ripartenza. Questa tragedia ci ha dimostrato tuttavia anche quanto la tutela dei beni comuni, della sanità pubblica, dell'ambiente, della cultura, sia fondamentale a sostegno di ogni strategia per la ripartenza", conclude l'esponente del M5s.(Rin)