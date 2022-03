Emilia Romagna: Bonaccini, a 20 anni dalla morte non dimentichiamo Marco Biagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Emilia-Romagna non dimentica Marco Biagi. Non lo dimentica l'intera comunità regionale, attraverso omaggi sinceri, sentiti, che dimostrano una volta di più quanto la sua figura sia radicata nel pensiero e nel ricordo degli emiliano-romagnoli". In occasione del ventesimo anniversario della morte del professor Marco Biagi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha reso omaggio al giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002 a Bologna in vile attacco terroristico: "Il suo pensiero risulta sempre più attuale. Mai come oggi dobbiamo porre l'attenzione al concetto di qualità del lavoro, con una priorità su tutte: creare nuova e buona occupazione. Biagi fu tra i primi a farlo, in netto anticipo sui tempi, purtroppo in gran parte incompreso. Consapevole del profondo cambiamento che stava vivendo la società, si poneva l'obiettivo concreto di creare lavoro con nuove e adeguate garanzie per i lavoratori stessi e tutte le professionalità, donne e uomini. Un'attenzione dedicata in particolare alle nuove generazioni, che avrebbero altrimenti pagato il prezzo più alto". (segue) (Ren)