Emilia Romagna: Bonaccini, a 20 anni dalla morte non dimentichiamo Marco Biagi (2)

18 ottobre 2021

- Bonaccini ha aggiunto: "Il suo Libro Bianco poneva l'accento già nel titolo su 'proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità'. Per questo, Marco Biagi è stato un innovatore. Un precursore. Il suo impegno- sottolinea Bonaccini- era per una riforma del lavoro che guardasse ai diritti". E ancora, il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha aggiunto: "L'occupazione è positiva se di qualità. Il Patto per il Lavoro e per il Clima che abbiamo firmato in Emilia-Romagna con tutte le parti sociali non prescinde da questa primaria necessità. Tutelata, garantita. Tutte le nostre azioni e provvedimenti si basano su questa premessa. I diritti devono venire al primo posto, alla pari della sicurezza nei luoghi di lavoro". (segue) (Ren)