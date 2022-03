Emilia Romagna: Bonaccini, a 20 anni dalla morte non dimentichiamo Marco Biagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonaccini ha concluso: "Intellettuale, studioso, marito e padre di famiglia. Nulla potrà mai colmare il vuoto che da vent'anni vive la famiglia di Marco Biagi. A nome della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, rivolgo un caro abbraccio alla moglie Marina Orlandi Biagi e ai figli Lorenzo e Francesco, testimoni coraggiosi dell'eredità umana e professionale del professor Biagi. A loro voglio dire che non sarete mai soli, che l'Emilia-Romagna è con voi". Domattina il presidente Bonaccini sarà in Comune a Modena alla cerimonia in Consiglio comunale per il riconoscimento della cittadinanza onoraria al professor Biagi, seduta che verrà chiusa dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Alle ore 17, in via Valdonica a Bologna, la Regione Emilia-Romagna sarà presente con il proprio Gonfalone alla deposizione di una corona in ricordo di Marco Biagi, rappresentata dalla vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Silvia Zamboni. (Ren)