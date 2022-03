Francia: sondaggio presidenziali, Macron scende sotto soglia del 30 per cento ma resta primo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron scende sotto la soglia del 30 per cento delle intenzioni di voto alle presidenziali di aprile. Il capo dello Stato perde 1,5 punti e raggiunge il 29 per cento al primo turno secondo l'ultimo sondaggio condotto per il quotidiano "Le Monde" da Ipsos-Sopra Steria. La leader del Rassemblement national Marine Le Pen è al 16 per cento (+1,5 per cento), seguita dall'ultaconservatore Eric Zemmour, stabile al 13 per cento, e dal leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, al 12 per cento. La repubblicana Valerie Pecresse perde un punto e raggiunge il 10,5 per cento, mentre l'ambientalista Yannick Jadot è al 7 per cento (-0,5 per cento). Il comunista Fabrien Roussel e la socialista Anne Hidalgo sono rispettivamente al 4 e al 2,5 per cento. (Frp)