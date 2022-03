Ucraina: sottosegretario Forze Armate britannico, militari russi mettono in discussione gli ordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi stanno mettendo in discussione le azioni del loro governo utilizzando piattaforme di ricerca su internet. Lo ha affermato il sottosegretario alle Forze Armate britannico, James Heappey, all'emittente radiotelevisiva "Sky News", sottolineando che le analisi condotte sinora mettono in discussione se il comportamento delle forze russe sia "proprio come viene presentato" sui media. Nel frattempo, la Russia ha rifiutato di chiamare il conflitto "invasione" o "guerra", definendolo invece come una "operazione militare speciale" destinata a "de-nazificare" l'Ucraina, un Paese guidato da un presidente ebreo. Heappey ha anche parlato di come il governo britannico sia "molto preoccupato" per la situazione nella città ucraina di Mariupol, sotto assedio da circa tre settimane, dove circa 2 mila persone sono state uccise dai bombardamenti russi, secondo i dati trasmessi dai funzionari locali. Riferendosi alle affermazioni dell'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasilij Nebenzja, che ha negato il bombardamento al teatro di Mariupol ad opera dell'esercito russo, Heappey ha commentato: "Non so come l'ambasciatore russo possa dormire la notte", sottolineando come sia "chiaro ciò che sta accadendo a Mariupol", e che cose simili stanno accadendo anche nelle città di Kharkiv e Sumy.(Rel)